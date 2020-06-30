Китайцы обнаружили новый свиной грипп с «пандемическим потенциалом»

Китайские эпидемиологи обнаружили новый тип свиного гриппа, который может заразить человека и может вызвать пандемию.

Болезнь, которую исследователи назвали вирусом G4, генетически произошла от свиного гриппа H1N1, вызвавшего глобальную пандемию в 2009 году.

G4 теперь показывает «все основные признаки потенциального пандемического вируса», говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале «Известия Национальной академии наук».

Как сообщает CNN, исследователи обнаружили G4 во время программы эпиднадзора за свиньями, которая продолжалась с 2011 по 2018 год, в ходе которой они собрали более 30 000 образцов мазков из носа у свиней на скотобойнях и в ветеринарных учебных больницах в 10 провинциях Китая.

Из этих образцов исследователи идентифицировали 179 вирусов свиного гриппа, но не все из них представляли проблему. Некоторые обнаружились только один год из семи, или в конечном итоге отказались от не угрожающих уровней.

Но вирус G4 продолжал обнаруживаться у свиней год за годом – и даже показал резкий рост популяции свиней после 2016 года.

Дальнейшие тесты показали, что G4 может инфицировать людей, связываясь с человеческими клетками и рецепторами, и он может быстро размножаться в клетках дыхательных путей. И хотя G4 содержит гены H1N1, у людей, которые получили вакцины против сезонного гриппа, иммунитета не будет.

G4, похоже, уже заразил людей в Китае. В провинциях Хэбэй и Шаньдун, оба места с большим количеством свиней, более 10% свиноводов на свиноводческих фермах и 4,4% от общей численности населения дали положительный результат. Заражение происходило в период с 2016 по 2018 годы.

Пекин, Мария Трофимова

Пекин. Другие новости 30.06.20

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