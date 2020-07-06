Ученые создали молекулу от боли и депрессии

Ученые создали новое вещество, которое блокирует ранее неизвестный опиоидный рецептор центральной нервной системы. Оно может стать основой для эффективных препаратов от боли и депрессии.

Сотрудники Департамента инфекции и иммунитета Люксембургского института здравоохранения разработали вещество, которое усиливает болеутоляющие и антидепрессантные эффекты природных механизмов человеческого организма. Об этом сообщается в публикации Nature Communications.

По мнению ученых, препараты, созданные на основе их открытия, смогут подавлять боль и лечить депрессивные расстройства значительно эффективнее и с меньшими негативными последствиями для здоровья.

«Нам удалось изучить ранее неизвестный механизм тонкой регуляции опиоидной системы организма. Молекула LIH383, синтезированная для воздействия на опиоидный рецептор пятого типа (до сих пор считалось, что их четыре), позволяет усиливать естественный эффект опиоидов, вырабатываемых организмом», – отметил ведущий автор научной работы доктор Энди Шевинье.

Люксембург, Зоя Осколкова

Люксембург. Другие новости 06.07.20

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