Ученые нашли способ борьбы с жировой болезнью печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) охватила население большей части мира, став одной из сложных задач перед медиками. Пытаясь ее решить, ученые обнаружили перспективный метод борьбы с ней. Из опубликованной в журнале Nature Communications статьи следует, что доклинические испытания на животных показали многообещающие результаты.

Внимание исследователей привлек метилированно-контролируемый J-протеин (MCJ). Этот белок выступает в качестве тормоза метаболической активности митохондрий. У пациентов с НАЖБП зачастую фиксируется более высокий уровень MCJ в печени. Для его уничтожения ученые использовали микроРНК. Этот новый терапевтический подход уже показал успешность в лечении некоторых заболеваний печени.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.20

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