Ученые назвали вирус главной причиной депрессии

Ученые японского медицинского университета Дзикэй выяснили, что причиной депрессии является шестой вирус герпеса, которым инфицированы все люди. О проведенной работе рассказал профессор Кадзухиро Кондо.

Обычно вирус герпеса содержится в крови, но во время стресса может появиться и в слюне. В этом случае он начинал заражать обонятельную луковицу в носовой полости и запускал производство протеина SITH-1. Этот белок направлял в клетки луковицы кальций, который их убивал.

«Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс. Это является причиной депрессии», – приводит РИА «Новости» слова ученого.

Исследователи также выяснили, что при наличии у человека протеина SITH-1 риск возникновения депрессии у него возрастал в 12 раз. Кроме того, у 80% людей с подтвержденной депрессией был найден данный белок.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 09.07.20

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