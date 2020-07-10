Ученые заявили о серьезных сбоях в иммунитете из-за коронавируса

У переболевших новой коронавирусной инфекцией могут возникнуть длительные сбои иммунитета. Такой вывод сделали ученые из Института вирусологии китайского Уханя после того, как изучили воздействие коронавируса нового типа на лимфоциты – клетки крови, отвечающие за иммунитет. Препринт исследования опубликован на сайте medRxiv.

В ходе исследования было установлено, что у переболевших Covid-19 фиксируется типичный симптом – лимфопения (временное или стойкое снижение лимфоцитов в крови).

Ученые занимались изучением состоянием 55 человек разного пола и возраста, переболевших новой коронавирусной инфекцией, чтобы выяснить, как меняется количество иммунных клеток в крови. Оказалось, что у этих людей снизился уровень лимфоцитов. Более того, даже спустя 1-2,5 месяца после выздоровления лимфоциты у них не восстанавливались.

По мнению авторов исследования, новый коронавирус SARS-CoV-2 оказывает вильное влияние на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям иммунной системы.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в комментарии «Известиям» допустил способность коронавируса инфицировать клетки иммунной системы, что может вызывать их гибель.

В то же время другой российский ученый – замдиректора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев обратил внимание на то, что явственных подтверждений о том, что коронавирус нового типа может приводить к гибели клеток иммунной системы, запуская определенные биохимические реакции, не выявлено.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.07.20

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