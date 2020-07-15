В Сочи женщина с Covid-19 гуляет по курорту и общается с людьми, но суд отказался отправить ее в больницу принудительно

Суд в Сочи отклонил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации местной жительницы, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в отделе территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи.

Проживающая в Хостинском районе женщина с подтвержденным «ковидом» отказалась от добровольной госпитализации в инфекционную больницу. Заболевшая сейчас находится с мужем и детьми. Несмотря на заражение коронавирусом, женщина продолжает передвигаться по городу и общаться со знакомыми. В Роспотребнадзоре опасаются, что безответственное поведение пациентки может привести к росту числа больных Covid-19 в городе-курорте.

Чтобы не допустить появления очага заражения в Сочи, ведомство предприняло попытку добиться принудительной госпитализации женщины через суд. Однако Хостинский суд отказал в этом. Представители Роспотребнадзора уже подали апелляцию на судебное решение. «Будем дальше настаивать на принудительной госпитализации пациентки», – приводит слова чиновника «Интерфакс».

По информации ведомства, всего в Сочи зарегистрировано 700 случаев заражения коронавирусом, скончались 15 пациентов. Все заболевшие проходят лечение в больнице. Лечение на дому не предусмотрено.

Сочи, Наталья Петрова

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