Ученые назвали число мыслей, пролетающих в голове каждый день

Канадские ученые попытались посчитать отдельные мысли, которые проносятся в голове человека за день. Это оказалось значительно сложнее, чем можно предположить.

Исследование специалистов из Королевского университета Канады опубликовал журнал Nature Communications. Джули Ценг и Джордан Поппенк создали технологию, позволяющую определять границы между отдельными мыслями на карте активности головного мозга человека.

Выяснилось, что существуют специфические паттерны-шаблоны, которые мозг генерирует всякий раз, когда переключается между отдельными мыслями. «Нам удалось расшифровать некоторые из них, но в целом – идентификация мыслей по этим паттернам выглядит так же сложно, как попытки выучить новый язык. Слишком много слов, слишком много комбинаций. Поэтому мы пошли другим путем – мы начали с изучения «пунктуации» этого языка, то есть, определили границы между мыслями», – поясняют ученые.

По словам экспертов, за день среднестатистический человек «думает» 6200 разных мыслей. Среди них небольшие, вроде того «Чем же мне пообедать?», так и более развернутые.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 16.07.20

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