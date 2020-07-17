У россиян проявилась возможность проораться в Исландии

Министерство туризма Исландии запустило проект, который поможет снять стресс, в какой бы точке мира вы не находились. Для этого достаточно зайти на сайт и громко закричать.

«В этом году вы прошли через многое. Похоже, вам нужно идеальное место для того, чтобы выпустить свои расстройства», – говорится на сайте проекта Lookslikeyouneediceland.com.

Пользователю предлагается несколько мест в Исландии, где установлены колонки. Записанный на сайте крик раздастся над пустынными полями, в горах или над морем.

По словам консультанта по психическому здоровью Зои Астон, еще в 1970-х годах было установлено, что крик работает как терапевтическое средство для снятия стресса. Накопленное раздражение и негативные эмоции могут стать причиной более серьезных проблем.

При этом авторы проекта подчеркивают, что терапия криком поможет лишь немного успокоится тем, кто устал или разочарован. Для решения глубоких психологических проблем следует обращаться к специалисту.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

Рейкьявик. Другие новости 17.07.20

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