На Кавказе и в Сибири превышен уровень облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы, где превышен уровень облучения населения природными источниками радона. Наивысшие дозы ионизирующего облучения получают жители Кавказа и Сибири.

«Средняя по Российской Федерации суммарная доза облучения населения за счет всех природных источников излучения составляет 3,35 мЗв/год, при этом на ингаляцию изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов распада в воздухе помещений приходится в среднем около 59,5 % от этой цифры», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В республике Алтай, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии значение вклада в коллективную дозу облучения населения природными источниками ионизирующего излучения превышает 94%.

Повышенные средние дозы облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краев, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год).

Кроме того, превышение гигиенического норматива среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона для строящихся жилых и общественных зданий отмечается в Тыве, Хакасии, Якутии, Чувашии, Амурской, Белгородской, Ивановской, Кемеровской, Мурманской и Тамбовской областях.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора проверили на содержание радона в воздухе 83 448 зданий. Радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека. Там его радиоактивное излучение может повреждать клетки, что в дальнейшем приводит к повышению вероятности развития рака легкого. Радон является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения.

Москва, Зоя Осколкова

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