Ученые оправдали Колумба: он не завозил сифилис в Европу

Сифилис в Европу завезли вовсе не Христофор Колумб с командой после путешествия в Новый Свет. Бактерии Treponema pallidum существовали там еще в начале XV века, заключили ученые из Нидерландов и Швейцарии. Научная статья опубликована в журнале Current Biolology.

Как пишет «Российская газета», ранее появление в Европе сифилиса связывали с возвращением туда в 1493 году Христофора Колумба и его команды, которые побывали Новом Свете. Первая крупная эпидемия сифилиса накрыла Европу сразу после этого события. Однако некоторые ученые полагали, что в Старом Свете сифилисом болели задолго до этого. Подтверждением этой теории до сих пор служил только один скелет, обнаруженный в Австрии, кости которого хранили следы изменений, характерных для заболевания.

Сейчас стали известны результаты исследования костей еще 9 скелетов, извлеченных из древних захоронений Северной и Центральной Европы. Команда Кертту Майандер из Цюрихского университета (Швейцария) искала следы ДНК бактерий Treponema. В одном из скелетов, найденном на территории современной Эстонии, а также в двух из Финляндии и одном из Нидерландов, следы патогена были обнаружены. Оказалось, что один из умерших страдал от фрамбезии (возбудитель – Treponema pallidum pertenue), а у остальных нашли следы возбудителя сифилиса.

Ученые заключили, что сифилис был в Европе еще до Колумба – однако это не исключает вероятно того, что он привез в Старый свет новые штаммы Treponema pallidum.

Брюссель, Татьяна Дорофеева

Брюссель. Другие новости 15.08.20

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