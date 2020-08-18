Проверено: финские ученые назвали рецепт от похмелья

Финские ученые назвали продукты, которые облегчают симптомы похмелья. Их выводы опубликованы на сайте Хельсинкского университета.

Исследователи провели эксперимент с участием волонтеров «с признаками похмелья». Испытуемых разделили на две группы: одни съели таблетки аминокислоты L-цистеина, остальные употребляли плацебо. Через некоторое время у людей из обеих групп замерили содержание алкоголя в крови и его концентрацию в воздухе при дыхании. Также подопытные на следующий день после эксперимента заполнили анкеты, в которых рассказали о своем состоянии.

Согласно выводам экспертов, те, кто употребил L-цистеин чувствовали себя значительно лучше. Вещество уменьшило головную боль, тошноту, стресс и тревогу.

Отмечается, что самыми простыми и распространенным продуктами, которые содержат аминокислоту, являются сырые куриные яйца, семечки подсолнечника и свежий горох.

Хельсинки, Мария Вяткина

Хельсинки. Другие новости 18.08.20

«Ждем доказательств существования вакцины от России»: ВОЗ заявила о новой фазе пандемии в Азии. / Ученые нашли связь между депрессией и тяжестью протекания Covid-19. / Курганские медики возобновили диспансеризацию и профосмотры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»