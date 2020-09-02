Ученые раскрыли, какая пища вызывает преждевременное старение

Ученые выяснили, что фастфуд, сладкие напитки и продукты, приготовленные с большим числом вкусовых добавок, способствуют преждевременному старению. Об этом сообщает Science Alert.

В рамках исследования они изучили данные о ДНК и состоянии здоровья 886 человек в возрасте от 51 до 91 года, которые собирались с 1999 по 2018 год.

Ученые также опросили участников о частоте употребления ультраобработанной еды – это пища, производимая промышленным способом, состоящая из смеси масел, жиров, сахаров, крахмала и белков, и которая практически не содержит цельных или натуральных продуктов.

Такая еда часто включает искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерванты и другие добавки, увеличивающие срок хранения и размер прибыли.

Выяснилось, что те, кто чаще всех употреблял нездоровую пищу (три порции в день), имели наиболее короткие теломеры.

В свою очередь длина теломер – концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждения в процессе репликации – считается маркером старения, пояснили авторы работы.

При этом отмечается, что ранее исследования уже показали сильную связь между ультрапастеризованными продуктами и гипертонией, ожирением, депрессией, диабетом II типа и некоторыми формами рака.

Москва, Мария Вяткина

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