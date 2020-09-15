Найден способ предотвратить укачивание в поездке

Британские ученые изобрели способ укрепления организма, чтобы предотвратить укачивание в длительных поездках. Комплекс упражнений будет полезен тем, у кого есть проблемы с вестибулярным аппаратом.

Специалисты Уорикского университета собрали группу добровольцев из 42 человек, замерили их уровень укачивания во время поездки на автомобиле и на симуляторе вождения. Каждый участник эксперимента должен был ежедневно в течение 15 минут выполнять визуально-пространственные задачи.

Двухнедельный курс включал в себя тесты на мысленное вращение и занятие оригами. В ходе эксперимента подопытным показывали серию фигур, чтобы они определили, какая уже появлялась раньше, а теперь перевернута под другим углом.

Спустя две недели зрительно-пространственные навыки добровольцев улучшились на 40%. Участники исследования также отметили, что они стали реже чувствовать укачивание в транспорте.

Авторы эксперимента собираются разработать мобильное приложение, с помощью которого любой человек сможет выполнять комплекс упражнений против укачивания.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 15.09.20

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