«Древний мозг» играет с нами злую шутку: как привить культуру здоровья

В России рост заболеваний сердечно-сосудистой системы во многом связан с отсутствием культуры здоровья. Как считает семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова, многие россияне безалаберно относятся к себе и до сих пор ждут, что их будут заставлять соблюдать режим дня и уровень физической активности. Выступая на пресс-конференции в Москве, эксперт рассказала, как «древний мозг» играет с человеком злую шутку и почему взрослые не могут приучить детей к спорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комментируя результаты последних исследований о проблемах сердечно-сосудистых заболеваний в России, Орлова отметила, что к решению проблемы нужно подходить не только с медицинской точки зрения, но и использовать знания психологии.

«Если мы посмотрим на портреты больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, то увидим, что есть определенная группа людей с коронарным типом личности. Это люди с высоким уровнем эмоциональных реакций. Это отдельная проблема для кардиологов. Такие пациенты, даже имея проблемы, отказываются менять образ жизни», – сказала психолог.

По ее словам, проблему нужно решать комплексно, в том числе, возрождая в стране культуру здорового образа жизни. При этом эксперт подчеркнула, что современным взрослым нужно воспитывать не только ребенка, но и себя. «Ребенок со школьных лет должен видеть, что заботиться о своем здоровье важно. Он должен видеть не реактивный поход, когда уже есть проблемы со здоровьем и их надо решать, а проактивный – предупредительный. Мы, как родители, являемся примером», – напомнила она.

«Культура сна откуда идет? Из семьи. Культура физической активности, те же самые 10 тысяч шагов в день? Тоже из семьи. Сегодня культура заботы о себе постепенно возвращается. Человек должен завести совершено банальные привычки. Первое, что нужно сделать – взять ответственность, принять, что взрослый человек отвечает за себя сам. У нас люди и в 50 лет иногда говорят, как неправильно их воспитали родители. Еще один момент, нужно понять, что здоровым быть выгодно. Если ты здоров, у тебя другое качество жизни, эмоциональное состояние. Когда ты болеешь, это затратно», – добавила Орлова.

Тем, кто готов принимать такую базовую мотивацию, психолог посоветовала начать формировать у себя новые привычки. «И начинать нужно прямо сейчас, не с понедельника, а услышали, прочитали – вперед! У нашего мозга есть особенность, он не хочет ничего менять. Он пытается удержать тот способ взаимодействия с миром, который у него был. Вот умом человек понимает, что если он сегодня будет 10 тысяч шагов ходить, то через 10 лет, возможно, у него не будет инфаркта. Но это понимает неокортекс, наш новый мозг (области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры), а древний мозг думает: «А зачем мне ходить сегодня? Опасность-то через 10 лет». Идет отказ от эфемерного будущего. Мы должны тренировать префронтальную кору, неокортекс, который понимает, что, трудиться нужно сегодня, даже если опасность может возникнуть только через 10 лет», – сказала эксперт.

Психолог также отметила, что прививать себе все полезные привычки одновременно не следует, лучше всего начать с двух-трех. «Иначе это станет чрезмерным напряжением на волю. Привычку надо вводить постепенно и тренировать на протяжении 20-30 дней. К сожалению, нет другого способа проявлять силу воли. На каждую новую привычку, которую вы хотите внедрить, вы должны написать 10 причин, для чего вы это делаете, так вы поможете префронтальной коре понимать, что дальше есть бонусы», – сказала Орлова.

«При этом вас всегда будет что-то отвлекать, поэтому надо записывать все достижения. Нужно завести дневник, в котором вы будете писать: «Сегодня я прошел 10 тысяч шагов», – а дальше отмечать, сколько было соблазнов, чтобы вы этого не сделали. На каждый преодоленный соблазн – ставить плюсик, таким образом даем себе положительное подкрепление», – посоветовала психолог.

По ее словам, лучше всего найти единомышленников, которые станут для социальной поддержкой. «Чтобы сформировать хорошую привычку нужны люди вокруг, которые хотят того же. Интересы определяют наши привычки. Но когда кто-то вам начнет говорить, что то, чем вы занимаетесь, ерунда, вы должны помнить, что у большинства людей есть защитный механизм отрицания. Когда они сталкиваются с информацией, которая требует от них конкретных действий, они говорят, все это обесценивают, потому что не готовы перестраиваться. Но я напомню, выживает не тот вид, который сильнее и умнее, а тот, который быстрее реагирует на изменения», – заключила Орлова.

Как сообщал «Новый День», академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава РФ Евгений Шляхто сообщил, что шесть месяцев 2020 года в России от острого коронарного синдрома скончались почти 40 тысяч человек, а от ишемической болезни сердца – свыше 220 тысяч человек.

По его словам, одновременно с объявленной пандемией коронавируса в мире на 10% увеличилось число внезапных смертей людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в домашних условиях.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.09.20

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