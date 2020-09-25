Пивной живот увеличивает риск преждевременной смерти

Пивной живот может привести к преждевременной смерти. К такому выводу участники исследования, проведенного университетом Торонто под руководством профессора и диетолога Таусифа Ахмада Хана.

«Жир накапливается в жизненно важных органах, и его избыток связан с высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями, диабетом и инсультом. Следовательно, его избыток увеличивает вероятность некоторых из перечисленных заболеваний», – говорит Хан.

Наблюдая за 2,5 миллионами человек, исследователи обнаружили, что жир на животе действительно влияет на риск преждевременной смерти.

Именно окружность талии многими экспертами считается гораздо более точным индикатором ожирения и более точно обращает внимание на риски заболевания, чем индекс массы тела (ИМТ).

Команда профессора Хана провела около семидесяти исследований. Исследователи проанализировали свои выводы и пришли к относительно точному выводу, который они обобщили в British Medical Journal: каждые 10 сантиметров в талии увеличивают риск преждевременной смерти на 11 процентов.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 25.09.20

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