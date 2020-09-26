Первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ, умирает от рака

Тимоти Рэй Браун, американец, которого изначально называли «берлинским пациентом » и который в 2008 году стал первым человеком, излечившимся от ВИЧ, смертельно болен раком, сообщает «Фигаро». С момента излечения от ВИЧ в его крови не было найдено вируса. Но сейчас ему поставлен диагноз лейкемия. 54-летний Тимоти Рэй Браун находится в хосписе в Палм-Спрингс, Калифорния. Пока он намерен бороться с болезнью до конца.
Тимоти Рэй Браун написал новую страницу в истории ВИЧ, вируса, вызывающего СПИД. В 1995 году он жил в Берлине, когда узнал, что заражен вирусом. Затем в 2006 году ему поставили диагноз лейкемия.
Чтобы вылечить его от лейкемии, врач из Берлинского университета использовал трансплантацию стволовых клеток от донора, у которого была редкая генетическая мутация, которая дала ему естественную устойчивость к ВИЧ, в надежде, что трансплантат излечивает обе болезни. Потребовалось две трансплантации, тяжелые и опасные операции, но ставка удалась: в 2008 году Тимоти Рэй Браун излечился от обеих болезней. Первоначальное объявление сохранило его анонимность как «пациента из Берлина». В 2010 году он согласился публично обнародовать свое имя и с тех пор стал общественным деятелем, выступая в интервью и на конференциях. «Я – живое доказательство того, что лекарство от СПИДа есть», – рассказал он AFP в 2012 году.
После «берлинского пациента» врачам удалось добиться ремиссии только у одного больного – в марте 2019 года благодаря тому же методу излечился «пациент из Лондона», который впоследствии также раскрыл свою личность – это Адам Кастильехо, теперь он тоже считается вылеченным от ВИЧ.
Из-за своей тяжести и рисков (иммунная система реципиента должна быть сначала подавлена химиотерапией, чтобы «заменить» ее иммунной системой донора) метод трансплантации стволовых клеток не считается способом универсального лечения, особенно сегодня, когда антиретровирусное лечение позволяет людям вести нормальную жизнь с ВИЧ.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 26.09.20
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