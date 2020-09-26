Первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ, умирает от рака

Тимоти Рэй Браун, американец, которого изначально называли «берлинским пациентом » и который в 2008 году стал первым человеком, излечившимся от ВИЧ, смертельно болен раком, сообщает «Фигаро». С момента излечения от ВИЧ в его крови не было найдено вируса. Но сейчас ему поставлен диагноз лейкемия. 54-летний Тимоти Рэй Браун находится в хосписе в Палм-Спрингс, Калифорния. Пока он намерен бороться с болезнью до конца.

Тимоти Рэй Браун написал новую страницу в истории ВИЧ, вируса, вызывающего СПИД. В 1995 году он жил в Берлине, когда узнал, что заражен вирусом. Затем в 2006 году ему поставили диагноз лейкемия.

Чтобы вылечить его от лейкемии, врач из Берлинского университета использовал трансплантацию стволовых клеток от донора, у которого была редкая генетическая мутация, которая дала ему естественную устойчивость к ВИЧ, в надежде, что трансплантат излечивает обе болезни. Потребовалось две трансплантации, тяжелые и опасные операции, но ставка удалась: в 2008 году Тимоти Рэй Браун излечился от обеих болезней. Первоначальное объявление сохранило его анонимность как «пациента из Берлина». В 2010 году он согласился публично обнародовать свое имя и с тех пор стал общественным деятелем, выступая в интервью и на конференциях. «Я – живое доказательство того, что лекарство от СПИДа есть», – рассказал он AFP в 2012 году.

После «берлинского пациента» врачам удалось добиться ремиссии только у одного больного – в марте 2019 года благодаря тому же методу излечился «пациент из Лондона», который впоследствии также раскрыл свою личность – это Адам Кастильехо, теперь он тоже считается вылеченным от ВИЧ.

Из-за своей тяжести и рисков (иммунная система реципиента должна быть сначала подавлена ​​химиотерапией, чтобы «заменить» ее иммунной системой донора) метод трансплантации стволовых клеток не считается способом универсального лечения , особенно сегодня, когда антиретровирусное лечение позволяет людям вести нормальную жизнь с ВИЧ.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.09.20

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