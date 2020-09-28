Американец объелся конфет из лакрицы и умер

Рабочий из Массачусетса умер после переедания лакричных конфет. Он ел сладости в течение многих недель и существенно перебирал рекомендуемое количество сладостей, что привело к сердечной недостаточности.

Как сообщили медики штата, 54-летний мужчина, личность которого не раскрывается, по всей видимости, был настоящим любителем солодки. В последнее время он увлекся конфетами, содержащими экстракты лечебных трав. В течение нескольких недель он съедал до полутора пакетов за день, чего его сердце не выдерживало.

«Даже небольшое количество солодки может повысить кровяное давление», – подтвердил кардиолог Нил Бутала из больницы общего профиля Массачусетса. В качестве основной причины он назвал присутствие глицирризиновой кислоты, которая снижает уровень калия в крови.

Его слова подтвердил и Американский институт контроля пищевых продуктов. Он предупредил, что регулярное употребление всего 57 граммов в день может быть особенно опасным для людей старше 40 лет.

Однако смерть 54-летнего мужчины – это крайний случай, потому что он регулярно ел много солодки. По словам врачей, смерть от лакрицы хоть и редко, но случается в штате. Так, в прошлом году рабочий ресторана быстрого питания потерял сознание. Ему оказали медпомощь, госпитализировали, а на следующий день он умер в больнице. Виноваты снова оказались конфеты из лакрицы.

Массачусетс, Елена Васильева

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