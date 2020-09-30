Американцы из-за пандемии стали больше пить

Американцы старше 30 лет стали пить больше во время пандемии коронавируса по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Общая частота употребления алкоголя увеличилась примерно на 14% с 2019 года, делится статистикой журнал JAMA Network Open. В среднем этот показатель говорит, что у 75 проценто взрослых американцев появился один дополнительный «питьевой» день в месяц.

Социолог корпорации RAND Майкл Поллард и его коллеги проанализировали национально репрезентативную выборку из 1540 человек в возрасте от 30 до 80 лет, сообщает CNN. Участники заполнили опрос об их привычках употребления алкоголя в период с 29 апреля по 9 июня 2019 года, а затем еще один опрос про промежуток с 28 мая по 16 июня 2020 года.

Добровольцы сообщили, что они употребляли алкоголь больше дней в неделю. Также были озвучены данные об увеличении объема выпитых напитков, увеличении дней, когда люди явно перебирали с алкоголем, данные о том6 какие проблемы возникали после злоупотребления спиртным.

Согласно собранным данным, частота употребления алкоголя среди американцев увеличилась на 17% среди женщин, на 19% среди людей в возрасте от 30 до 59 лет и на 10% среди белых.

Пьянство среди женщин увеличилось на 41% – примерно на один дополнительный день чрезмерного употребления алкоголя на каждую пятую женщину. Исследователи обнаружили, что почти каждая десятая женщина, или 39% от общего количества, сообщила об увеличении проблем, связанных с алкоголем.

Исследователи говорят, что важно следить за тем, сохранится ли рост потребления алкоголя во время пандемии и наступят ли в результате последствия для физического и психического здоровья.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 30.09.20

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