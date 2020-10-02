В Мурманской области отравились 49 школьников

В Мурманской области произошла вспышка кишечной инфекции среди школьников. Следователи проводят проверку.
На ухудшение самочувствия пожаловались ученики средней школы №10 в городе Мончегорске. В общей сложности к медикам обратились 49 школьников, передает РИА «Новости».
По факту отравления несовершеннолетних проводится процессуальная проверка, сообщил агентству представитель регионального управления СКР. В настоящее время следователи опрашивают сотрудников Роспотребнадзора, школы, врачей и родителей заболевших.
Отмечается, что несколько классов этой школы были закрыты на карантин.
Мурманск, Зоя Осколкова
Мурманск. Другие новости 02.10.20
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