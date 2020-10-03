В России собираются изменить схему финансирования в рамках ОМС

В Госдуму внесли законопроект об изменениях в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании».

По мнению ряда экспертов, закон может в корне действующую систему ОМС, а вместе с ней и сферу здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди основных поправок перевод медучреждений федерального подчинения, оказывающих высокотехнологичную медпомощь, на финансирование и контроль не из страховой компании, как сейчас, а из Федерального фонда ОМС, являющегося госструктурой.

Кроме того, страховщикам вдвое сокращают нормативы расходов на ведение дел, а высвободившиеся средства передают Фонду.

Сообщается, что изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании» разработаны Федеральным фондом ОМС и лоббируются назначенной полгода назад главой ФФОМС Еленой Черняковой, которая пришла в сферу здравоохранения из Минфина.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.10.20

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