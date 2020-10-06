12-летний мальчик умер от сердечного приступа из-за популярной компьютерной игры

12-летний египтянин умер от сердечного приступа, играя на мобильном телефоне.

Трагический инцидент произошел недалеко от египетского города Бур-Саид. У 12-летнего мальчика случился сердечный приступ, когда он играл по мобильному телефону, и он скончался по дороге в больницу. Согласно данным египетской прессы, подросток много часов провел с телефоном перед своей смертью.

Мальчик, рядом с которым лежал мобильный телефон, был обнаружен в детской родителями и те сразу же обратились за медицинской помощью. Однако их сын умер до прибытия в больницу города Бур-Саид. Смерть сейчас расследуется полицией.

По данным портала Egypt Independent, мальчик активно играл в популярную многопользовательскую игру PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds). В ее основе лежит принцип «побеждает последний выживший игрок».

Как предупреждают представители Университета Аль-Азхар, в игре используется комплекс психологических методов, которые могут вызвать привыкание, особенно у молодых игроков.

Хотя игра, на первый взгляд, выглядит невинно, она сильно привлекает любителей приключений, неизвестности и соперничества. Университет призвал всех взрослых, включая учителей и священников, разъяснять молодежи опасность увлечения компьютерными играми и правильности выбора вместо этого спорта и активных игр на свежем воздухе.

Каир, Елена Васильева

Каир. Другие новости 06.10.20

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