Табак влияет на плаценту даже после прекращения курения

Табакокурение, даже если его бросить до наступления беременности, может иметь последствия для плаценты, показывает французское исследование, опубликованное в среду, 7 октября. Эксперты из Inserm, CNRS и Университета Гренобль-Альп (UGA) изучили плацентарную ДНК 568 женщин, разделенных на три категории: некурящие, бросившие курить в течение трех месяцев, предшествующих беременности и те, что продолжали курить до и во время беременности.

У курильщиков ученые наблюдали так называемые «эпигенетические» изменения в 178 областях плацентарного генома (последовательность ДНК не изменяется, но это может повлиять на экспрессию генов). У бывших курильщиков эти изменения гораздо менее многочисленны, но, тем не менее, они были обнаружены в 26областях, говорится в статье, опубликованной в журнале BMC Medicine. Таким образом, плацента будет сохранять «память» о воздействии табака на женщин до их беременности, объясняют эксперты Inserm, CNRS и UGA в пресс-релизе, сопровождающем исследование, пишет газета «Фигаро».

Было показано, что употребление табака во время беременности имеет множество вредных последствий для здоровья матери и ребенка, но задействованные механизмы все еще плохо изучены. Как известно плацента, уязвимая для многих химических соединений, играет решающую роль в развитии плода.

В ходе исследования исследователи обнаружили, что измененные области чаще всего соответствуют областям, которые удаленно контролируют активацию или репрессию генов. Кроме того, некоторые из них были расположены на генах, которые, как известно, играли важную роль в развитии плода. Кроме того, Джоанна Лепеул, исследователь из Inserm, которая руководила исследовательской работой, предполагает, что эпигенетические изменения, наблюдаемые в плаценте матерей, которые являются курильщиками или бывшими курильщиками, «могут частично объяснить влияние курения, наблюдаемое на плод и его здоровье дл и после рождения».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 07.10.20

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