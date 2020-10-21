В больнице Уфы мужчине диагностировали беременность и отправили к гинекологу

Пациент уфимской больницы, который лечился от бронхита, обнаружил в своей истории болезни запись о том, что он беременный, и ему требуется консультация гинеколога. В Минздраве Башкирии объяснили произошедшее технической ошибкой.

Житель Уфы попал в городскую клиническую больницу №21 с острым бронхитом и пансинуситом. Изучив свою историю болезни, он обнаружил, что беременный.

«Как это назвать, невнимательность, халатность? Прошу Минздрав Республики Башкортостан обратить на это внимание», – написал пациент на своей странице «ВКонтакте».

В пресс-службе республиканского Минздрава пояснили, что при оформлении документа произошла техническая ошибка. «Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», – сообщили в министерстве агентству «Башинформ».

В ведомстве указали, что отсутствие подписи руководителя подразделения на листе означает, что пациент сделал фотографию истории болезни до того, как ее проверил заведующий.

Уфа, Зоя Осколкова

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