Приложения для лучшего засыпания могут быть опасными для детей

Британские ученые считают, что звуки природы, которые помогают быстро погружаться в глубокий сон, могут представлять опасность для развития маленьких детей. Об этом сообщает портал Med-heal.ru.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании проанализировали множества работ по теме и пришли к выводу, что приложения для сна, основанные на фоновом шуме, могут провоцировать нарушения естественных циркадных ритмов детского организма. Постоянные звуки дождя, ветра, морского прибоя, раздающиеся из колонок ночью, могут вредить ребенку и вызывать проблемы с речью и слухом.

Кроме того, такой шум нарушает естественные суточные ритмы. Поэтому стоит придерживаться определенных правил при использовании таких приложений. Ученые советуют ставить источник звука в нескольких метрах от детской кровати, а также не делать его слишком громким.

Лондон, Зоя Осколкова

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