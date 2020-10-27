В российской больнице больных с Covid-19 кладут на лестницы – мест нет даже в коридорах Чиновники признали нехватку коечного фонда

Дефицит коек для больных коронавирусом в одной из больниц в Новосибирской области привел к тому, что поступающих в инфекционное отделение пациентов начали размещать не только в коридорах, но и на лестничных площадках.

Такая неприятная ситуация сложилась в Куйбышевской центральной районной больнице, сообщает издание «Тайга.инфо», публикуя фото, на которые пациенты размещены на дополнительных койках на лестничных клетках. В медучреждении сложилась острая нехватка коечного фонда для больных Covid-19. Мест для пациентов не хватает даже в коридорах, и поэтому врачи вынуждены размещать больных на лестницах.

Областной минздрав признал наличие проблемы, отметив, что больница принимает пациентов еще из пяти районов. По данным ведомства, госпиталь рассчитан на 60 мест, но сейчас там находятся 70 человек с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, которым необходим кислород и круглосуточное наблюдение. При этом, как заявили чиновники, медики не могут выписать часть пациентов на амбулаторное лечение, ссылаясь на отсутствие в аптеках необходимых лекарств для пневмонии, тогда как в больнице есть их достаточный запас.

Главврач ЦРБ Андрей Никитин, комментируя ситуацию с дефицитом коек, заявил, что больные лежат на лестничных клетках временно. Их переводят в палаты по мере освобождения коек, отметил он в комментарии телеканалу «360».

По данным оперштаба, в Новосибирской области за сутки выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом, всего за весь период подтвержден 16 581 случай Covid-19, выздоровели 13 766 пациентов. Жертвами инфекции в регионе стали 569 человек, в том числе трое скончались за последние 24 часа.

Новосибирск, Наталья Петрова

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