В соцсети запустили флешмоб в День борьбы с инсультом

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Для того, чтобы напомнить о первых признаках этого заболевания, социальная сеть «Одноклассники», Фонд борьбы с инсультом ОРБИ и сервис «Добро Mail.Ru» запустили флешмоб под хештегом #Улыбнись. Пользователям предлагают поставить рамку на аватар, во время установки рамки появится окно с анимированной инфографикой – оно объясняет, как меняется человек при нарушении мозгового кровообращения.

Акцию, приуроченную ко Дню борьбы с инсультом, назвали «Улыбнись», потому что улыбка помогает диагностировать возможность удара заранее – как известно, человек в прединсультном состоянии не может улыбнуться как обычно, один уголок рта остается опущенным. Фонд ОРБИ, который помогает людям, пережившим инсульт, создал видеоролик с рассказом о том, кто находится в группе риска и как предупредить удар. Все, кто примет участие во флешмобе, помогут распространить информацию, которая может спасти чью-то жизнь. Можно опубликовать фото с хештегом #Улыбнись или оформить аватар с помощью приложения «Волшебные рамки».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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