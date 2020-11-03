Британские ученые пытаются лечить от старости

Ученые из университета Оксфорда уверены, что старение поддается лечению. Однако наиболее безопасное лекарство от старости еще предстоит изобрести. Об этом сообщает Science Focus.

Британские специалисты описали два способа борьбы с возрастными изменениями организма. Старение – потеря клетками способности делиться. В первом методе ученые предлагают удалять состарившиеся клетки. Впрочем, этот вариант имеет свои негативные эффекты, так организм может лишиться полезных веществ, которые помогают ранам заживать быстрее.

Второй способ – омоложение с помощью препаратов, которые заставят клетки вновь обрести способность к делению. В настоящее время все применяемые для этого лекарства дали множество побочных эффектов, более того, один из препаратов вызвал рост злокачественных клеток.

Несмотря на это, ученые считают, что эксперимент прошел успешно и старение можно излечить, нужно лишь отыскать способ, который поможет делать это с минимальными рисками.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 03.11.20

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