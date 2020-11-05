Слишком соленая диета грозит потерей памяти и слабоумием

Привычка пересаливать блюда может грозить серьезными проблемами со здоровьем. К такому выводу пришли американские ученые, проводившие эксперименты с лабораторными мышами.

Слишком высокое содержание хлорида натрия в пище может провоцировать образование аномальных отложений в головном мозге, сообщается в исследовании, проведенном специалистами Корнеллского университета. Постоянное употребление пересоленной еды провоцирует образование молекул интерлейкина-17 (IL-17) в тонком кишечнике – проникая в общий кровоток, эти молекулы расширяют сосуды, ухудшая кровообращение мозга.

Ученые кормили лабораторных мышей едой с повышенным в 8-16 раз количеством соли. Эксперимент показал, что соль не только затрудняет мозговой кровоток, но и провоцирует образование тау-белков, ассоциированных с деменцией.

По словам специалистов, эти выводы пока справедливы только для мышей, но есть высокая вероятность того, что соль представляет опасность и для человеческого мозга.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 05.11.20

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