В Томске пенсионерке удалили опухоль весом 8 кг

Жительница Томска перенесла операцию по удалению опухоли, которая была настолько большая, что мешала ходить. Об этом сообщает «Российская газета».

72-летняя женщина долгое время мучилась от болей в животе. Опухоль сдавливала органы брюшной полости и причиняла значительные неудобства организму. Пациентка еле ходила. При этом у женщины имеется несколько сопутствующих заболеваний и ожирение третьей степени.

Специалисты гинекологического отделения роддома имени Семашко провели операцию, которая длилась более часа, и удалили опухоль весом около 8 кг. Новообразование отправили на гистологическое исследование.

Пациентка успешно перенесла вмешательство и сейчас идет на поправку.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 16.11.20

«Чем меньше дети ходят в поликлинику – тем лучше»: двухнедельную очередь к педиатру в Москве чиновники считают нормой. / В ковидном госпитале умерла двухлетняя девочка – родственники винят врачей. / «Дети – переносчики заразы»: в депздраве Москвы засекретили данные по заболеваемости школьников и студентов коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»