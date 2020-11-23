Ученые: Жевать витамины может быть опасно для здоровья

Употребление витаминных комплексов может нанести вред организму, если не читать инструкцию по применению. Так разжевывание витаминов может привести к заболеваниям ротовой полости и повреждению эмали зубов.

Фармацевтические компании разрабатывают витаминные комплексы с учетом взаимодействия между собой различных элементов. Часто таблетки покрыты защитной оболочкой. Таким образом производитель защищает полость рта и верхние отделы пищеварительной системы. Дело в том, что витаминные комплексы должны начать свой распад именно в желудке.

Кроме того, одновременное употребление некоторых витаминов способно свести практически на нет их полезные свойства. Так витамин В12 способен разрушить активные составляющие витаминов В1 и В6. Витамин С может вызвать реакцию окисления витаминов группы В. Чтобы обеспечить возможностью поэтапного всасывания полезных веществ, при изготовлении таблетированных мультивитаминных комплексов используют послойное формирование.

Ученые из Гентского университета доказали, что витаминные комплексы разжевывать нельзя. Разжеванные таблетки, так же как и разломанные, могут вызвать заболевания ротовой полости, пищевода и желудка, по простой причине – некоторые компоненты препарата должны всасываться в кишечнике.

Эксперименты с участием добровольцев, проводимые стоматологами из Университета Мериленда, показали, что при регулярном разжевывании витаминов повреждается зубная эмаль. Участники тестов также отмечали наличие болевых ощущений в височно-нижнечелюстном суставе.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 23.11.20

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