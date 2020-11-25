В Шотландии женщинам будут бесплатно выдавать прокладки и тампоны

В Шотландии приняли закон, который предполагает бесплатное обеспечение женщин гигиеническими товарами, необходимыми во время менструации. Власти должны разработать механизм, которые позволит раздавать жительницам тампоны и прокладки.

Члены шотландского парламента единогласно поддержали законопроект. Шотландия первая в мире страна, которая приняла подобный закон, написала первый министр Никола Стерджен в твиттере.

Согласно принятому документу, шотландское правительство должно создать схему, позволяющую всем женщинам, которые нуждаются в товарах личной гигиены, получать их бесплатно. При этом школы, колледжи и университеты обязаны оборудовать в туалетах место, где девушки смогут получить тампоны и прокладки. Шотландское правительство оставляет за собой право обязать другие государственные органы предоставлять женщинам гигиенические товары бесплатно.

Эдинбург, Зоя Осколкова

Эдинбург. Другие новости 25.11.20

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