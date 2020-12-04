Три ключевых этапа жизни, когда алкоголь наносит наибольший ущерб мозгу – исследование

Исследователи выявили три ключевых этапа жизни, когда алкоголь наносит наибольший ущерб мозгу.

Ученые утверждают, что люди старше 65 лет, подростки и младенцы в утробе матери подвергаются наибольшему риску от пагубного воздействия алкоголя. И даже небольшие дозы алкоголя могут иметь длительный негативный эффект, предупреждают ученые.

Эти периоды жизни коррелируют с «динамическими изменениями мозга», и, как следствие, он особенно чувствителен к пагубному воздействию алкоголя, сообщает «Daily Mail».

«Было доказано, что у пожилых людей расстройства, связанные с употреблением алкоголя, являются одним из самых сильных факторов риска для всех типов деменции.

Даже умеренное употребление алкоголя связано с небольшой, но значительной потерей объема мозга в среднем возрасте», – сообщают члены исследовательской группы.

Младенцы подвергаются риску еще до рождения, потому что период беременности в утробе матери – критическое время для развития.

Во всем мире около 10 процентов беременных женщин употребляют алкоголь, причем в европейских странах этот показатель значительно выше.

Ученые предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя во время беременности может вызвать у плода расстройство алкогольного спектра, которое связано с меньшим объемом мозга у младенцев и проблемами с памятью или мышлением.

Данные также показывают, что даже небольшое или умеренное употребление алкоголя во время беременности «в значительной степени» связано с более серьезными психологическими и поведенческими проблемами у младенцев, говорят исследователи из Королевского колледжа Лондона и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Между тем, подростки, которые слишком много выпивают во время учебной недели или на домашней вечеринке, должны подумать о своем поведении, так как запойное употребление алкоголя может иметь большое влияние на здоровье их мозга.

Более 20 процентов подростков в возрасте от 15 до 19 лет в Европе и других странах с высоким уровнем доходов сообщают, что, по крайней мере, время от времени они злоупотребляют алкоголем.

А переход к пьянству в подростковом возрасте связан с уменьшением объема мозга и ухудшением развития белого вещества, что имеет решающее значение для эффективного функционирования мозга.

Тони Рао, исследователь употребления алкоголя и слабоумия в King's, сказал, что передовая статья команды, опубликованная в British Medical Journal, была направлена ​​на повышение осведомленности об этапах жизни, на которых людям следует быть более осторожными с потреблением алкоголя, – от «утробы до могилы».

«Для беременности нет безопасного предела», – сказал он. – Что касается пожилых людей, теперь мы знаем, что даже употребление алкоголя с низким уровнем риска может быть связано с повреждением мозга».

Тони Рао также рассказал, что у пожилых людей уменьшение объема мозга происходит в лобных долях, что может привести к изменению личности, потере рассудительности и планирования, необходимых для повседневных навыков.

Исследователи заявили, что последствия пандемии и связанный с ней вред неясны, но предупредили, что употребление алкоголя всегда увеличилось после других серьезных кризисов в области общественного здравоохранения.

«Необходимо больше инвестиций в скрининг на алкоголь, – отметил Рао. – И нам нужно лучше информировать общественность о возможных пагубных воздействиях алкоголя на мозг на противоположных концах жизни».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 04.12.20

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