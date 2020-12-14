В каждом четвертом медучреждении в мире нет воды – ВОЗ

В каждом четвертом медицинском учреждении в мире отсутствует водоснабжение, что подвергает медицинских работников и пациентов более высокому риску заражения Covid-19. Об этом в понедельник сообщила ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации Объединенных Наций предупреждают, что около 1,8 миллиарда человек посещают или работают в медицинских учреждениях без элементарного водоснабжения. Отчет включает в себя данные из 165 стран. «Работа в медицинском учреждении без воды, санитарии и гигиены немного похожа на отправку медсестер и врачей на работу без средств индивидуальной защиты», – считает Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Водоснабжение, санитария и гигиена в медицинских учреждениях имеют основополагающее значение для остановки Covid-19».

По данным ВОЗ, доля медицинских работников, инфицированных Covid-19, намного выше, чем доля остального населения: они составляют менее 3% населения, но на них приходится 14% случаев, зарегистрированных во всем мире. «Отправка медицинских работников и людей, нуждающихся в лечении, в учреждения без чистой воды, безопасных туалетов или даже мыла, подвергает их жизнь опасности», – считает генеральный директор Unicef ​​Генриетта Фор. Кроме того, согласно отчету, каждое третье медицинское учреждение не обеспечивает надлежащей гигиены рук при оказании помощи, каждое десятое не имеет доступа к санитарным услугам, а каждое третье – небезопасно сортирует отходы.

Ситуация наиболее катастрофична в 47 наименее развитых странах планеты: каждое второе медицинское учреждение там не имеет базовых служб питьевого водоснабжения, каждое четвертое – не оборудовано помещениями для мытья рук, и три из пяти не имеют доступа к основным санитарным услугам.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, затраты на организацию служб водоснабжения в медицинских учреждениях составят 1 доллар на душу населения. В среднем для эксплуатации и обслуживания этих услуг потребуется 0,20 доллара на душу населения в год.

Москва, Елена Васильева

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