Женщины с фигурой «яблоко» имеют больше шансов заболеть раком кишечника

Женщины с типом фигуры «яблоко» имеют больше шансов получить рак кишечника, чем мужчины с пивным животом. Об этом говорит исследование с участием 100 тысяч человек, которое провел Бристольский университет и Международное агентство по изучению рака. Они проанализировали тысячи пациентов с раком кишечника и тех, кто такого диагноза не имел.

Было установлено, что женщины обычно набирают вес на бедрах, поэтому, если у них большая талия, это может указывать на то, что в целом они переносят больше жира.

Это повышает риск рака, так как в организме выделяются химические вещества, вызывающие воспаление, которое, как считается, увеличивает вероятность развития опухолей.

Было обнаружено, что относительно небольшая разница в соотношении талии и бедер у женщин увеличивает риск рака кишечника на 25 процентов. Но для мужчин такая же разница в ширине талии и бедер увеличила этот показатель всего на пять процентов.

Однако индекс массы тела оказался более важным в вопросе рака как раз для мужчин.

Как сообщает Daily Mail, при увеличении ИМТ мужчин на 4,2 балла риск рака кишечника оказывается на 23% выше. Для женщин такое же повышение означало повышение риска всего на девять процентов.

«Мы обнаружили, что наличие жира на нашем теле может привести к разным последствиям для здоровья мужчин и женщин. Это может послужить основой для конкретных профилактических стратегий», – рассказала д-р Эмма Винсент из Бристольского университета.

Эксперты подозревают, что люди с избыточным весом или с лишним весом могут давать дополнительные питательные вещества для опухолей.

Наташа Патон, менеджер по медицинской информации в Cancer Research UK, которая финансировала исследование вместе с Diabetes UK и Международным фондом исследований рака, пояснила: «Хорошо известно, что поддержание здорового веса влияет на многие типы рака. В большинстве исследований, связывающих избыточный вес с раком, используется ИМТ, но это исследование добавляет доказательства того, что наличие лишнего жира на талии также важно».

Внесение простых изменений в свой рацион, таких как употребление большого количества цельнозерновых продуктов и клетчатки, отказ от обработанного мяса и ограничение употребления красного мяса, наличие здоровой массы тела, регулярная физическая активность, отказ от курения и сокращение употребления алкоголя – все эти факторы могут помочь уменьшить шансы на развитие рака, говорят эксперты в области здравоохранения.

Лондон, Александра Столицына

Лондон. Другие новости 17.12.20

Сербия готова к производству российской вакцины от коронавируса. / Американского медработника госпитализировали после прививки от коронавируса. / В свердловских медучреждениях заканчивается кровь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»