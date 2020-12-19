Врачи объяснили как диагностировать коронавирус по кашлю

Коронавирус можно диагностировать по кашлю: если он сопровождается мокротой – это точно не ковид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19, по словам доктора медицины Нейта Фавини, всегда является сухим. И при появлении такого симптома необходимо пройти обследование.

Сухой кашель появляется и при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Однако доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson Сара Нараян уточняет, что при астме у пациент часто появляются хрипы, которые почти не встречаются у зараженных COVID-19. А аллергический кашель, как и другие симптомы этого заболевания (зуд или отечность), должен проходить после приема антигистаминных препаратов, пишет BGR.

При этом все медики отмечают: поставить диагноз, оценивая только особенности кашля – в отрыве от других симптомов, нельзя.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.12.20

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