Врачи извлекли из сердца мужчины расколовшуюся надвое иглу

В Амурской области хирурги удалили из сердца 25-летнего пациента иглу. Спустя неделю после операции мужчина выздоровел и покинул больницу.

Пациент поступил в Амурскую областную клиническую больницу с жалобами на боли в области сердца. Мужчина рассказал, что напоролся на иглу, которая случайно оказалась в постели.

«Срочно проведенное в приемном отделении АОКБ обследование подтвердило наличие в грудной клетке пациента двух инородных тел, один из которых уже находился в перикарде. Ситуация осложнялась наличием крови в сердечной сумке. Жизнь пациента оказалась под угрозой», – сообщается на сайте больницы.

Врачи извлекли обе части иглы, пациент полностью поправился и был выписан спустя неделю. Подобные операции в хирургической практике являются большой редкостью.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 23.12.20

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