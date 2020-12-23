Американские врачи: беременные редко передают ковид и иммунитет от него плоду

Беременные женщины вряд ли передадут коронавирус своим детям. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник в журнале JAMA Network Open.

При этом, как выяснили исследователи из Гарвардской медицинской школы, матери также реже передают младенцам и защитные антитела к коронавирусу.

Доктор Андреа Эдлоу, специалист по материнству и плоду из Массачусетской больницы общего профиля, вместе с коллегами изучила 127 беременных женщин, поступивших в три больницы Бостона в начале этого года.

В то время как 64 женщины дали положительный результат на Covid-19, ни один рожденным ими детей не дал положительного результата на ковид. Среди этих женщин команда обнаружила признаки вируса в респираторных жидкостях, но не в кровотоке или плаценте.

Хотя у некоторых матерей были антитела к коронавирусу, уровни антител, обнаруженных в пуповинной крови, были ниже ожидаемых, что, по словам команды, может подвергнуть новорожденных риску заражения. Исследователи сосредоточились на женщинах в третьем триместре беременности, который, как они пишут, «обычно считается временем наибольшего переноса плацентарных антител».

«Это исследование дает некоторую уверенность в том, что инфекции SARS-CoV-2 во время третьего триместра вряд ли передаются через плаценту к плоду, но необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить этот вывод», – сообщила доктор Дайана Бианки, директор Национального Института детского здоровья и развития человека, которую цитирует CNN.

Москва, Елена Васильева

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