Ученые назвали самый «похмельный» напиток

Ученые обнаружили зависимость степени похмелья от цвета напитков, употребленных накануне. Оказалось, что самое сильное похмелье испытывают любители виски, на втором месте – поклонники темного рома.

Как пишет «Медикфорум» со ссылкой на исследование группы ученых, чем сильнее окрашен напиток, тем хуже будет реакция на него организма через несколько часов. Причина – в различных примесях, которые придают цвет алкоголю, сами при этом являясь токсинами, которые негативно влияют на внутренние органы.

Ученые составили список алкогольных напитков, вызывающих самое сильное похмелье. На первое место этого рейтинга они поставили виски, затем следует темный ром, бурбон, красное вино и бренди.

В таблицу не вошли коктейли, которые, по мнению исследователей, вообще должны рассматриваться отдельно из-за большого количества ингредиентов. Такие напитки также вызывают сильнейшую негативную реакцию организма.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 26.12.20

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