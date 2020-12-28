Диетолог рассказал о продукте, который поможет похудеть

Употребление одного яблока в день перед едой может помочь сбросить до 5,5 кг в год. Об этом сообщил британский диетолог Роб Хобсон таблоиду The Sun.

По словам специалиста, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада, а также намного полезнее.

«Яблоки содержат 1,2 г пищевых волокон на 100 г, благодаря чему мы чувствуем сытость и удовлетворение при голоде, особенно если их употреблять перед едой», – отметил диетолог.

«Пектин, клетчатка, содержащаяся в яблоках, также помогают регулировать баланс бактерии в кишечнике, что, в свою очередь, может помочь избавиться от лишних килограммов и соответственно от накопления жира в организме», – добавил он.

Отмечается, что средний британец за последний год набрал от 4,5 до 5,5 кг лишнего веса. Ежедневная порция фруктов перед ужином поможет избавиться от них, говорится в исследовании, проведенном отраслевой ассоциацией British Apples and Pears.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 28.12.20

Подмосковные власти предупредили о перерыве в вакцинации от COVID-19. / В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, как в каникулы будут работать поликлиники. / Лидер сербов Боснии победил коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»