Число умерших от коронавируса в России превысило 57 тысяч

27 тысяч 747 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего зараженных зафиксировано в Москве (6 тыс 566), Санкт-Петербурге (3 тыс 758) и Московской области (1 тыс 487). Меньше всего – на Чукотке (3).

От инфекции и ее осложнений скончались 593 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявлено 3 млн 159 тыс 297 инфицированных. 57 тысяч 19 из них умерли.

Выздоровели 2 млн 554 тыс 340 человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.20

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