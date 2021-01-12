Микробы в кишечнике могут повлиять на тяжесть заболевания коронавирусом

Типы микробов, которые живут в кишечниках людей, могут повлиять на то, насколько они заболеют коронавирусной инфекцией.

Наличие менее здорового баланса кишечных микробов может повлиять на наличие у кого-то стойких симптомов, широко известных как длительный Covid-19, сообщила команда из Университета Гонконга, проводвшая специальное изучение данной темы.

Бактерии и другие организмы, живущие в пищеварительной системе, называемые микробиотой кишечника, как известно, влияют на здоровье по-разному.

Команда из Гонконга проверила образцы от 100 пациентов, лечившихся в двух больницах, чтобы увидеть, как микробита может повлиять на выздоровление от Covid-19.

«Состав кишечного микробиома был значительно изменен у пациентов с Covid-19 по сравнению с людьми, не инфицированными Covid-19, независимо от того, получали ли пациенты лекарства», – написали исследователи в публикации Британского медицинского журнала.

«По данным нескольких пациентов, опрошенных в этом исследовании в течение 30 дней после выздоровления от SARS-CoV-2, микробиота кишечника, вероятно, останется значительно измененной», – добавили они.

Было показано, что определенные виды бактерий изменяют функцию иммунной системы, и исследователи предполагают, что у некоторых пациентов баланс этих бактерий лучше подходит для контроля воспалительного процесса, который наблюдается у некоторых самых тяжелых пациентов.

Анализы стула могут помочь врачам определить, какие пациенты могут серьезно заболеть, но, чтобы точно сказать, потребуются дополнительные исследования.

Также неясно, что люди или их врачи могли бы сделать с микробиотой кишечника, чтобы повлиять на исключения риска тяжелого заболевания, сообщает CNN.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.01.21

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