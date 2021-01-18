Впервые в мире пациенту пересадили две руки и плечи

Во Франции в больнице в Лионе пациенту впервые в мире произвели двустороннюю трансплантацию рук, включая плечи. Как сообщает газета «Фигаро», операция прошла 13 января и длилась 15 часов, потребовав мобилизации многих государственных и частных медицинских и медсестринских бригад на территории. Пациент – гражданин Исландии, его состояние стабильно.

По сообщениям нескольких местных СМИ, 48-летнему пациенту были ампутированы обе руки в возрасте 26 лет после удара электрическим током на линии высокого напряжения. В операции, в частности, участвовали команды из Clinique du Parc (Лион), Северо-Западной больницы (Вильфранш-сюр-Сон), частной больницы Жана-Мермоса (Лион) и Lyon-Villeurbanne Medipôle.

В 1998 году уже в Лионе команда профессора Жана-Мишеля Дюбернара провела первую трансплантацию руки, а в январе 2000 года – еще одну пересадку обеих рук и нижней части предплечий. Первая в мире трансплантация двух рук произошла в июле 2008 года в Германии – фермеру пересадили конечности, потерянные в результате Чп на производстве.

Во Франции пациенту в августе 2017 года в университетской больнице Гренобля повторно имплантировали собственные конечности благодаря быстрому помещению их в холодильную камеру.

Лион, Елена Васильева

Лион. Другие новости 18.01.21

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