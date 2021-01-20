Британские специалисты назвали способ похудеть без диет

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, как можно похудеть без диет и изнурительных упражнений. Несколько небольших нововведений в повседневной жизни помогут избавиться от лишнего веса. Об этом пишет The Sun.

Начинать свой день эксперты рекомендуют с 10-минутной прогулки. В течение дня нужно выполнять физические упражнения, сочетая их с обычными делами: приседать во время чистки зубов, отжиматься от стены во время рекламы при просмотре телевизора и бегать на месте во время приготовления чая.

Употребление алкоголя следует ограничить, а от кофе отказаться после полудня, чтобы легко засыпать вечером. Фруктовые соки и газировки диетологи советуют заменить водой, молоком или чаем. Молочный или белый шоколад лучше исключить и заменить его на 70% темный.

Если вы часто перекусываете, значит, вам не хватает основных приемов пищи, необходимо немного увеличить порции. Перед походом в магазин рекомендуется составлять список, чтобы избежать спонтанных трат на еду.

Два раза в неделю специалисты предлагают совершать прогулки с друзьями, а также выделить время на приятные занятия, чтобы получать положительные эмоции из чего-то помимо еды. Например, можно разгадывать головоломки.

По словам врачей, не стоит отказывать себе в какой-то пище, если очень хочется, просто нужно употреблять ее не торопясь.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.01.21

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