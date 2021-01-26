Как побороть сонливость и апатию: врач объяснила, что нужно делать

Жителям московского региона из-за погодных аномалий грозит апатия и упадок сил. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова, обратив внимание, что теплая и сырая погода сопровождается низким атмосферным давлением, что вызывает сонливость.

«Это давление у очень многих людей вызывает упадок сил, сонливость, низкую работоспособность и апатичную вялость. Главные причины сонливости – отсутствие свежего воздуха, сидячий образ жизни и низкая физическая активность. Иногда неправильный режим сна и отдыха», – цитирует ее слова «Москва 24».

Поэтому сейчас очень важно наладить режим сна, подчеркнула врач. «Желательно ложиться до полуночи. Каждый час сна до полуночи равен двум часам после полуночи. То есть если вы легли спать в 10 вечера и два часа до полуночи проспали, то вы выспитесь гораздо лучше, чем если будете спать лишние часы утром. Это связано с выработкой гормона мелатонина. Для того чтобы он вырабатывался, нужно спать в темноте. Правильный режим дня будет способствовать борьбе с плохим самочувствием из-за непривычно теплой погоды», – пояснила она.

Чернышова также посоветовала бороться с апатией прогулками на свежем воздухе и умеренной физической нагрузкой. «С утра можно сделать несколько заряжающих движений или потанцевать под приятную музыку в течение 3-5 минут», – отметила терапевт.

По ее словам, особое внимание на свое состояние нужно обратить людям старшего поколения, так как у них проблем с метеозависимостью. «Сосуды у пожилых людей хуже реагируют на изменение погоды, поэтому они плохо чувствуют себя при смене погоды или в непривычных погодных условиях. Также тяжело переносят метеоскачки люди с низким артериальным давлением (гипотоники)», – заключила врач.

Напомним, накануне синоптики сообщили, что температурный режим в регионе на 11-12 градусов превышает климатическую норму. По данным синоптиков, до конца недели столбик термометра будет колебаться от -5° до 0°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.01.21

Лунная пыль оказалась смертельно опасна для человека. / Губернаторов обяжут согласовывать кандидатов в главы облздравов с Москвой. / Из аптек Свердловской области пропал жизненно важный препарат «L-тироксин» (СКРИНЫ). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»