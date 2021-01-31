Первый случай заражения ВИЧ произошел более 100 лет назад – новая гипотеза

Первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) произошел во время Первой Мировой войны. Такую гипотезу выдвинул эпидемиолог, профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука.

По версии ученого нулевым пациентом стал военнослужащий союзных войск, которые вторглись в германскую колонию в Камеруне. Пепин считает, что во время марш-бросков в отдаленной африканской местности главным врагом солдат оказался голод. Поскольку командование не смогло во время и в достаточном количестве обеспечивать войска продовольствием, военные были вынуждены охотиться на любую дичь.

«Один из солдат заразился во время охоты в лесу. Он убил шимпанзе и при разделке туши поранился, – цитирует эпидемиолога Daily Mail. – Через рану и попал вирус».

По подсчетам профессора, случилось это в 1916 году, а к концу войны зараженный попал столицу соседнего Конго, где и запустил первую цепочку передачи вируса. Оттуда инфекция попала на Гаити, а затем в США и Европу.



Москва, Игорь Юров

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