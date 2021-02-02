Вероятность возникновения аутизма у ребенка спрогнозировали по крови матери

Американские ученые нашли способ предсказания аутизма у ребенка по анализу крови матери. Исследование с участием почти 800 женщин позволило спрогнозировать риск развития расстройства с вероятностью около 100%.

По словам специалистов, аутизм имеет биологическую природу, нарушение развития обусловлено атакой материнских антител на растущий мозг плода. Исследователи Калифорнийского и Стэнфордского университетов изучили плазму 450 матерей, детям которых был поставлен диагноз аутизм, и 342 женщин, у чьих детей не было нарушений развития.

Ученые искали восемь протеинов, из-за которых, как считается, происходит иммунный ответ организма матери, который влияет на развивающуюся нервную систему ее плода. В результате стало понятно, что на растущий мозг плода могут влиять и материнские антитела, сообщает ВВС.

С помощью компьютерного моделирования специалисты разработали программу, которая с почти 100% точностью показывает наличие комбинаций антител, способных вызвать аутизм.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.02.21

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