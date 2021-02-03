Обнаружен связь между курением и метастазами в легкие при раке груди

Хорошо известно, что курение – главный виновник многих видов рака и многих других смертельных заболеваний. Однако исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications, проливает свет на новую связь между табаком и метастазами в легкие при раке груди: курильщики на самом деле более склонны к распространению рака на другие органы.

Таким образом, шансы курильщиков на выживание после постановки диагноза на 33% ниже, чему тех, у кого нет такой вредной привычки. Хотя есть несколько исследований, которые показали, что у курильщиков меньше шансов на выздоровление после постановки диагноза, на сегодняшний день не так много доказательств прямой связи между никотином и метастазами в легких в результате рака груди.

«Собранные нами данные показывают, что воздействие никотина создает в легких благоприятную среду для развития и роста метастазов, – объясняет Коуносуке Ватабе, ведущий автор исследования в Nature Communication. – Образуется своего рода дометастатическая «ниша», которая привлекает клетки, благоприятные для рака и образования метастазов».

Для исследования команда, координируемая Коуносуке Ватабе, сначала проанализировал данные 1077 пациентов с раком груди, придя к выводу, что у курильщиков и бывших курильщиков была более высокая частота метастазов в легких. Затем на лабораторных мышах они наблюдали, что постоянное воздействие никотина создает воспалительную микросреду, которая предрасполагает к метастазам в легких. И метастатическое развитие рака груди более вероятно у женщин, которые продолжают курить. «Наши результаты – еще одна причина побудить пациентов бросить курить и, в более общем плане, чтобы напомнить всем о важности отказа от курения, – подчеркивает Ватабе. Как уже показали другие исследования,никогда не поздно попрощаться с табаком и пожинать плоды».

В настоящее время хорошо известно, что сигареты содержат химические и канцерогенные вещества, которые непосредственно повреждают ДНК и постепенно изменяют ее, способствуют превращению здоровых клеток в раковые. Несколько исследований показали, что успех противоопухолевой терапии может быть поставлен под угрозу, если пациент продолжает курить. У тех, кто не прощается с табаком, больше шансов испытать осложнения после операции. Как правило, у курильщиков выше вероятность инфицирования и труднее идет процесс заживления хирургических ран.

Кроме того, курение снижает выживаемость после рака, ухудшает качество жизни и увеличивает риск развития рецидива. Табак продолжает оставаться предотвратимой причиной смерти номер один на всем Западе и убивает все больше людей, пишет газета Corriere della Sera.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.02.21

Путин и Вучич договорились: Россия поможет Сербии с вакциной от коронавируса. / В Италии мэр запретила горожанам болеть коронавирусом. / Количество ковидных коек в больницах сократили на 40%. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»