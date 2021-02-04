Настоящая катастрофа: в ВОЗ оценили последствия пандемии для оказания онкопомощи

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о катастрофических последствиях пандемии коронавируса для оказания онкологической помощи.

«Covid-19 породил множество угроз. Одна из них – это угроза эпидемии онкологических заболеваний, и мы не в праве ее игнорировать», – говорится в заявлении главы Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге.

По данным ВОЗ, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира, и в трети стран Европы такие перебои полностью или частично затронули оказание онкологической помощи. Так, в Бельгии и Нидерландах во время первого этапа карантинных мер в 2020 году сокращение показателей диагностики рака составило 30-40%. В Великобритании задержки в постановке диагноза и в лечении в течение следующих пяти лет приведут, по имеющимся оценкам, к росту смертности от рака ободочной и прямой кишки на 15% и росту смертности от рака молочной железы на 9%.

По данным Клюге, в 2020 году рак был диагностирован у 4,8 млн жителей Европы. «Это 13 000 человек в день, 546 человек в час, 9 человек в минуту», – подчеркнул он, отметив, что пандемия «во многом повлияла на ситуацию с онкологическими заболеваниями в Европе».

Ограничение поездок и нагрузка на системы здравоохранения, занятые борьбой с коронавирусом, привели к перебоям в оказании онкологической помощи по всему Европейскому региону, констатировал директор регионального бюро. По его словам, «наблюдаются значительные задержки в диагностике и лечении, что прямо сказывается на шансах излечиться и на выживаемости сотен тысяч больных». В то же время ряд стран столкнулся с дефицитом препаратов для лечения рака, а экономический кризис усугубил существовавшие и ранее неравенства, указал Клюге.

«Последствия пандемии для ситуации с онкологическими заболеваниями в Европе нельзя назвать иначе, как катастрофическими», – заключил он.

Чтобы исправить данную ситуацию, ВОЗ в четверг запускает Общеевропейскую инициативу по борьбе против рака, которая призвана «объединить усилия для повышения эффективности мер по профилактике и борьбе с онкозаболеваниями и дать лицам, формирующим политику, возможность принимать правильные решения для эффективного противодействия раку», – заявил Клюге. По его словам, инициатива предусматривает пять элементов: профилактику, раннее выявление, всеобщий доступ к диагностике и лечению, паллиативную помощь и особое внимание к информации.

«Сегодня мы можем наметить перед собой новый путь, с пользой применить опыт пандемии и активизировать меры по профилактике и борьбе с раком. Мы не можем ликвидировать рак, но мы можем сделать так, чтобы он перестал приводить к смертельному исходу», – резюмировал Ключе.

Копенгаген, Наталья Петрова

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