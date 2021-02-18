В Японии ученые изобрели лекарство против старения

Японские ученые заявили, что им удалось создать механизм, позволяющий остановить старение. Специалисты изобрели метод, который заменяет дефектные клетки на молодые. Об этом рассказал РИА «Новости» профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Процесс старения обусловлен тем, что клетки организма человека могут делиться лишь определенное количество раз. После чего они сами устаревают и не могут правильно функционировать. «То есть, если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно – добиться существенного улучшения симптомов старения», – пояснил Наканиси.

Японские ученые выявили молекулярный механизм устаревания клеток и стали искать возможность уничтожить клетки, которые отвечают признакам старых. Стареющим клеткам необходим фермент GLS1 для метаболизма глутамина. Он нейтрализует лишние белки в клетке, возникающие в процессе старения. А переизбыток этих белков создает кислую среду, угрожающую существованию клетки.

Выяснилось, что для лечения онкологических заболеваний есть препарат, который тормозит действие фермента GLS1. Ученые испытали лекарство на лабораторных мышах. Через некоторое время у подопытных грызунов начались позитивные изменения в организме: стали лучше работать почки, печень и легкие.

«Благодаря уничтожению клеток, провоцирующих воспалительные процессы, можно будет облегчить многие возрастные заболевания и связанные с возрастом ослабления функций различных органов. Одним препаратом можно добиться улучшения сразу по многим видам возрастных заболеваний, добиться омоложения», – рассказал профессор.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.02.21

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 6 человек. / «В полном составе»: на Украине потребовали отставки правительства. / На Южном Урале отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»