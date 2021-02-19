В кишечнике человека обнаружили 140 тысяч видов вирусов

Генетики из Великобритании обнаружил в кишечнике человека 140 тысяч видов вирусов. Это в два раза больше, чем считалось ранее. Статью по теме опубликовал журнал Cell.

Ученые знали, что в кишечнике человека существует огромное число бактерий и вирусов – бактериофагов. Если в кишечном микробиоме развивается дисбаланс, то это может быть причиной аллергических реакций и воспалительных заболеваний, но как именно на человеческий организм влияют бактериофаги – науке пока не известно.

Генетики из Института Сенгера и Европейского института биоинформатики проанализировали более 28 тысяч образцов кишечного микробиома, полученных от людей со всего мира. Секвенирование ДНК показало, что в кишечнике есть 142,8 тысячи вирусов. При этом большая часть не была описана в научной литературе.

«Нужно понимать, что вирусы не только создают угрозы, но и являются важным компонентом кишечного микробиома, – отмечают авторы проекта. – Мы были поражены, обнаружив десятки тысяч неизвестных вирусов в кишечнике человека, и теперь очень важно выяснить, какую конкретно роль играют эти вирусы в организме».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 19.02.21

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